Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили обострение напряженности на азербайджано-армянской границе.

«Мамедъяров проинформировал Борреля о провокации Армении на границе с Азербайджаном. Глава МИД подчеркнул, что данный акт агрессии со стороны Армении ставит под серьезное сомнение урегулирование нагорно-карабахского конфликта. По его словам именно Армения является основным источником опасности для безопасности и мира в регионе, в том числе существует вероятность опасности для крупных геостратегических проектов в регионе», — сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Боррель, в свою очередь, заявил, что является сторонником принятия неотложных мер для предотвращения напряженности в регионе, поддерживает посреднические усилия Минской группы ОБСЕ и урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров.

Minval.az