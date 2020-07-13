Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» глубоко скорбит по поводу гибели военнослужащих армии Азербайджана результате обстрелов со стороны армянских вооружённых сил и выражает свои соболезнования родным и близким сержанта Садыгова Вугара Лятиф оглы, ефрейтора Мамедова Эльшада Дёнмез оглы, рядового Дашдемирова Хайяма Магомед оглы и старшего лейтенанта Махмудова Рашада Рашид оглы.

Об этом говорится в информации Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» по поводу провокации на линии фронта.

В сообщении подчеркивается, что Ассоциация резко осуждает спровоцированные армянской стороной военные действия на линии фронта в направлении Товузского района Азербайджана. 12-го июля нарушив режим прекращения огня армянские воинские подразделения обстреляли пограничные зоны и предприняли попытку завладеть территориями Азербайджана. Намерения ВС Армении были предотвращены военными действиями азербайджанской стороны. Бои велись в течение нескольких часов. Обе стороны понесли потери в живой силе.

«Несмотря на режим прекращения огня, установленный в 1993 году, по всей пограничной зоне не прекращаются провокационные действия со стороны Армении, в результате чего гибнут как военнослужащие, так и мирные жители пограничных населённых пунктов.

Minval.az