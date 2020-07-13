В Губе больной коронавирусом сбежал из домашней изоляции и подрался с соседом. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел в понедельник.

Согласно информации, житель села Гам-Гам Губинского района Матлаб Нейматуллаев с положительным результатом теста на COVID-19 был помещен в местную пандемическую больницу. Спустя некоторое время его ввиду легкой формы болезни выписали домой, где он должен был провести остаток своей изоляции под наблюдением врачей.

Вместе с этим Нейматуллаеву, отправляя его домой, объяснили правила поведения в карантине и наличие запрета на выход из дома. Однако, вопреки правилам, инфицированный покинул дом и даже подрался с соседом.

Прибывшие на место полицейские отправили нарушителя обратно домой. В месте с этим материалы дела в отношении Нейматуллаева направлены в отделение полиции Губинского района для предоставления правовой оценки.

Minval.az