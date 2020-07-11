В Шамкире произошло тяжелое ДТП.

Авария произошла у села Ирмашлы, передает АПА.

По сообщению, опрокинулся микроавтобус с пассажирами, в результате пострадали 20-летняя жительница Газахского района Зейнаб Йолчиева, 30-летний житель Товузского района Халиг Алескеров, житель села Байрамлы Товузского района Рашад Алиев 1990 г.р. госпитализированы с различными травмами.

Еще троим пострадавшим помощь была оказана на месте.

По сообщению, причиной ДТП стала блокировка руля, в результате чего микроавтобус перевернулся.

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