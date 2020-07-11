В Учебно-терапевтической клинике запущен новый кислородный генератор. Как говорится в сообщении Азербайджанского медицинского университета (АМУ), устройство очень важно для лечения пациентов COVID-19. Установка кислородного генератора в Учебно-терапевтической клинике АМУ завершена, и сегодня генератор начал бесперебойно обеспечивать пациентов качественным кислородом.

Директор клиники, профессор Сурхай Мусаев проинформировал о принципе работы генератора.

«Генераторы EКOMAK и MEDISAM, выделенные нашей клинике, способны производить 35 кубических метров кислорода в час. Генератор полностью удовлетворяет потребность клиники в качественном кислороде в период нынешней пандемии», — сказал он.

Minval.az