Британским военным, возможно, вскоре придется участвовать в войне.

Об этом заявил начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер, сообщает The Independent.

«Было время, когда наша страна не хотела даже думать о том, что ей понадобятся солдаты для участия в войне. Но, как поймет любой, кто изучает ход мировых событий и геополитическую систему, в рамках которой наша страна существует и процветает, в настоящее время в мире царит крайняя опасность, а вопрос военной службы вновь становится актуальным для нации», — сказал он.