Турецкая национальная нефтегазовая компания TPAO планирует увеличить добычу нефти до 550 тыс. баррелей в сутки к 2028 году, а в перспективе довести этот показатель до 1 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на церемонии отправки первой в стране плавучей производственной нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море.

По словам министра, за последние пять лет благодаря открытию новых месторождений TPAO удалось вдвое увеличить объемы добычи — примерно до 300 тыс. баррелей в сутки.

«В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки. Мы продолжаем поиски новых месторождений газа и нефти в Черном море», — заявил Байрактар.

Он также отметил, что Турция расширяет геологоразведочную деятельность за пределами страны. По его словам, поисковые работы ведутся в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане, Венгрии, Болгарии, Омане и Ливии.

Одновременно Анкара намерена наращивать разведанные запасы природного газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать бурение в других районах Черного моря. Геологоразведочные работы также ведутся на юго-востоке Турции, где ищут новые залежи нефти и газа.

Байрактар подчеркнул, что страна располагает значительными техническими возможностями для реализации этих планов.

«Сегодня Турция располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и судами обеспечения, а также обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире», — сказал министр.

По его словам, Турция намерена использовать собственные суда, оборудование и инженерные кадры, чтобы укрепить позиции в энергетическом секторе и стать региональным лидером и глобальным игроком в этой сфере.