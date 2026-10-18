В Азербайджане полиция задержала 19 человек, пытавшихся спровоцировать беспорядки до и после футбольного матча между «Карабахом» и «Нефтчи».

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, все 19 нарушителей установлены и задержаны. В отношении них принимаются соответствующие меры ответственности.

По информации местных СМИ, группа болельщиков нарушила общественный порядок возле стадиона, используя петарды, другие пиротехнические средства и стеклянные бутылки.

Также поступила информация о том, что в результате инцидентов пострадал один болельщик.

Отметим, что матч «Карабах» — «Нефтчи» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился результативной ничьей — 3:3.