У миротворчества в Европе, похоже, появилась весьма привлекательная особенность: для некоторых деятелей оно становится актуальным ровно тогда, когда под него открывается финансирование. Еще вчера эти люди строили свою деятельность на конфронтации и громких обвинениях, а сегодня рассуждают о «примирении народов». Не потому ли, что изменились не их убеждения, а приоритеты потенциальных доноров?

После прекращения деятельности USAID и сокращения американской финансовой поддержки целый ряд организаций и активистов, годами ориентировавшихся на Вашингтон, оказался перед необходимостью искать новые источники существования. Брюссель, Париж и европейские фонды стали рассматриваться как замена прежним американским покровителям.

Представители антиазербайджанских организаций и блогерских кругов, обосновавшиеся в Европе, даже провели во Франции встречу, на которой, согласно имеющейся информации, обсуждались последствия прекращения американского финансирования и возможности привлечения европейских средств.

Однако прежних обвинений в адрес Азербайджана для получения поддержки, очевидно, уже недостаточно. Европейские институты всё больше внимания уделяют нормализации отношений между Баку и Ереваном. А значит, желающим сохранить свое место у донорской кормушки приходится осваивать новую повестку.

Именно такую метаморфозу, судя по всему, переживает Эмин Гусейнов, возглавляющий так называемый Институт свободы и безопасности репортеров. Человек, чья публичная деятельность на протяжении многих лет строилась на необоснованных обвинениях в адрес Азербайджана, неожиданно обнаружил в себе призвание «миротворца».

Для реализации нового проекта Гусейнов нашел партнера в Армении — Овсепа Хуршудяна, известного своими жесткими высказываниями в отношении Азербайджана. Выбор, согласитесь, весьма своеобразный для инициативы, претендующей на содействие взаимопониманию.

При поддержке немецкой неправительственной организации Dialogue for Understanding, получающей государственное финансирование, Гусейнов и Хуршудян начали проводить виртуальные дискуссии. Причем площадкой для них стал канал армянской стороны, а не собственные информационные ресурсы Гусейнова.

Содержание этих бесед также оставляет немало вопросов. Вместо содержательного разговора о преодолении взаимного недоверия зрителю нередко предлагаются споры, в которых прежние политические противоречия никуда не исчезают. В чем, собственно, состоит миротворческая составляющая такого проекта и какую практическую пользу он способен принести?

После нескольких эфиров дуэт Гусейнова и Хуршудяна появился в Брюсселе с презентацией своей инициативы для потенциальных европейских партнеров. Убедительных результатов общественного диалога пока не видно, зато проект уже представлен тем, кто потенциально может обеспечить его финансирование.

Сам по себе поиск средств для гражданских инициатив не предосудителен. Вопрос в другом: что именно предлагают финансировать европейским налогоплательщикам? Реальную работу по сближению двух обществ или очередную политическую площадку, участники которой поменяли вывеску, но сохранили прежние подходы?

Особенно любопытна формулировка, использованная в приглашении на брюссельское мероприятие. Организаторы представляют свою платформу как пространство для диалога между представителями гражданского общества Армении и «гражданского общества Азербайджана в изгнании».

Но кто уполномочил определенный круг эмигрантских активистов выступать от имени азербайджанского гражданского общества?

И если организаторы настолько дорожат независимостью и свободой мнений, почему в их инициативе не видно таких представителей армянского общества, как Натали Алексанян и Ишхан Вердян, выступавших в поддержку мира с Азербайджаном и оказавшихся за пределами Армении? Разве их позиция не заслуживает внимания? Или для брюссельского мероприятия подходят лишь те, кто вписывается в заранее определенные политические рамки?

Получается весьма своеобразная картина: под вывеской общественного примирения формируется узкий клуб политически близких друг другу активистов, претендующих на право говорить от имени двух обществ. При этом мнения тех, кто не разделяет их подходов, остаются за пределами дискуссии.

Мир между Азербайджаном и Арменией — слишком важный процесс, чтобы превращать его в очередную статью доходов для профессиональных участников грантовых программ. За ним стоят судьбы людей, безопасность государств и необходимость преодолеть последствия многолетнего противостояния. Если Гусейнов и Хуршудян действительно намерены содействовать миру, им стоило бы объяснить, какие конкретные результаты уже достигнуты, кого они представляют и почему круг участников их проекта настолько избирателен.

Пока же их деятельность больше напоминает попытку приспособиться к новым финансовым возможностям, чем серьезную работу по сближению обществ.

И европейским институтам, прежде чем открывать кошельки, не мешало бы разобраться, кому они собираются доверить столь чувствительную тему. Потому что миротворчество начинается не с презентации для доноров. И уж точно не с протянутой за очередным грантом руки.