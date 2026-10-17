Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном цены на бензин в Соединенных Штатах опустятся ниже уровня, зафиксированного до начала конфликта.

Об этом американский лидер сообщил на митинге сторонников Республиканской партии в штате Кентукки, состоявшемся в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

«Эта война завершится очень скоро. А когда она закончится, цены на бензин снизятся и будут ниже, чем до ее начала», — заявил Трамп.

При этом конкретных сроков завершения военных действий и прогнозируемого уровня цен президент США не назвал.