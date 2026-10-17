Во Франции протестующие напомнили президенту этой европейской страны Эммануэлю Макрону о судьбе короля Людовика XVI.

По его информации, участники акций протеста выкрикивают лозунг о том, что некогда указанному монарху отрубили голову и теперь его участь, будто бы, может разделить и нынешний руководитель государства.

«Макрон, Макрон, мы это повторим!» — кричат участники митингов.

По данным издания, люди, обещающие Макрону декапитацию, ходят по улицам Парижа и требуют отставки президента.

Во французском городе Тур участники уличных беспорядков взломали и разграбили масс-маркет H&M. В Лионе протестующие разгромили и подожгли историческое здание XIX века. В Марселе протестующие ворвались в здание мэрии.



