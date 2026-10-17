Торговое судно Chelsea 3 под флагом Мальты, атакованное беспилотниками в Черном море, отбуксировали в болгарский порт Бургас. На борту судна находились граждане Азербайджана.

Как сообщил министр транспорта и сообщений Болгарии Георгий Пеев, спасательная операция завершилась успешно, несмотря на сложные погодные условия, сильное волнение и ветер.

Судно подверглось атаке в ночь на 13 октября примерно в 14 морских милях от побережья Болгарии, в исключительной экономической зоне страны. После нападения экипаж подал сигнал бедствия.

По словам руководителя спасательной операции капитана Живко Петрова, беспилотники повредили оба борта и кормовую часть Chelsea 3. На корпусе обнаружены значительные пробоины в трех местах.

Капитан отметил, что наиболее сложными этапами операции стали подъем спасателей на борт и закрепление буксировочных тросов. Сделать это удалось со второй попытки. Буксировка также проходила с риском, поскольку дополнительные повреждения могли привести к затоплению судна.

Все члены экипажа были эвакуированы до начала буксировки. Среди них — семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана. Их доставили в Варну катерами пограничной охраны.

По словам Георгия Пеева, обстоятельства атаки расследуются под руководством военной прокуратуры. Эксперты и следователи должны приступить к осмотру судна 17 октября.