Возникли перебои в работе официальных интернет-ресурсов ряда государственных учреждений. В частности, недоступны сайты Государственного комитета по статистике, Министерства здравоохранения, Министерства науки и образования, Министерства обороны и т.д.

Причины произошедшего и сроки восстановления работы сайтов пока не установлены.

Отметим, что аналогичные проблемы наблюдались 14 октября. Тогда Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана сообщила об интенсивных кибератаках на государственную информационную инфраструктуру.