Россия атаковала более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в Украине. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в ряде городов, в частности в Луцке, Ровно и Житомире. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Накануне россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины. Продолжаются восстановительные работы», – отметил президент.

По его словам, наиболее сложная ситуация в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Удары были нанесены также по энергетическим объектам Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей.

«Россияне расширили масштабы своей антиэнергетической операции и пытаются максимально распылить наши резервы и восстановительный потенциал», – сообщил Зеленский.

Он отметил, что только с 19:00 вчера и до 7:00 утра сегодня против украинской энергетики, городов и населенных пунктов было применено более 320 реактивных и бензиновых «шахидов», а также баражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты.

«И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов – и именно по энергетике – имеет, к сожалению, много негативных последствий», – добавил глава государства.

Зеленский также заявил, что противник пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой.