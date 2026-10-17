Хакеры получили доступ к электронной почте отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком Хайльбронне и разослали около 6,5 тыс. фишинговых писем. Среди получателей оказался и канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Die Zeit со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, значительная часть адресатов относится к категории лиц, представляющих интерес с точки зрения безопасности. Представитель полиции Хайльбронна подтвердил, что подозрительное письмо поступило в том числе на электронную почту главы правительства.

Злоумышленники замаскировали сообщения под приглашения на мероприятия с участием известных гостей. В письмах содержались ссылки, переход по которым мог привести к краже конфиденциальных данных, включая пароли и банковскую информацию.

По информации телеканала SWR, хакеры взломали учетную запись руководителя местного отделения ХДС Бернда Зепбаха. После обнаружения атаки представители партии уведомили земельное управление уголовной полиции.

IT-компания, обслуживающая ХДС, предупредила получателей об опасности и призвала не открывать подозрительные ссылки и вложения. Тем, кто уже перешел по ссылкам, рекомендовали сменить пароли, завершить активные сеансы и проверить настройки переадресации электронной почты.

Установить, удалось ли злоумышленникам похитить какие-либо данные, пока не удалось. Обстоятельства кибератаки выясняются.