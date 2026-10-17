Предприятие немецкой компании Kromberg & Schubert в украинском Луцке приостановило работу после российской атаки.

Об этом говорится в заявлении компании.

В ООО «Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ» подтвердили остановку производства, подчеркнув, что главным приоритетом остается безопасность сотрудников.

«Наш безусловный приоритет — безопасность, жизнь и здоровье каждого из работников», — говорится в заявлении.

В настоящее время руководство предприятия оценивает ситуацию и согласовывает дальнейшие действия. Сотрудников призвали поддерживать связь со своими непосредственными руководителями.

Компания также поблагодарила спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы за оперативную работу и обеспечение безопасности людей.