Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария впервые публично высказалась после скоропалительного увольнения с должности.
В посте в соцсети X Захария поблагодарила президента США Дональда Трампа за возможность поработать с ним и назвала его «добрым, замечательным, великодушным, вдумчивым, энергичным и трудолюбивым человеком».
«Для меня было честью работать на него», — написала она.
Захария также выразила сожаление, что больше американцев не ценят Трампа, и заявила, что никто не сделает Америку великой так, как он. К посту она приложила фотографию с президентом в Овальном кабинете.
President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to.
It was an honor to work for him. https://t.co/Tp4NizrhE2
— Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026