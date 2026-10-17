Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил беспорядки, организованные радикалами во время протестных акций по всей стране, и пообещал наказать всех ответственных за преступные действия.

Соответствующее послание он опубликовал в X.

«В нашей республике нет места насилию. Те, кто участвовал в погромах, нападал на префектуры и магазины, грабил все, включая [имущество] наших мэрий, будут преследоваться и понесут наказание», — написал он. Президент подчеркнул, что организаторы беспорядков мешают мирным демонстрантам доносить свои требования и выразил поддержку сотрудникам правоохранительных органов, которых назвал «гарантами права на демонстрации».

Как сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, правоохранительные органы Франции задержали по меньшей мере 400 человек в ходе подавления беспорядков, организованных группами радикалов на полях протестных акций против роста цен по всей республике.

«К настоящему моменту речь идет о 400 задержанных. Но это лишь предварительные данные», — сказал министр.

Он добавил, что большинство задержанных являются совершеннолетними и пообещал, что после сегодняшних погромов власти намерены разыскать и привлечь к ответственности всех тех, кого не удастся задержать на месте преступления.