Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в соцсети Х публикацией о документальном фильме Counterpoint, посвященном двухвековой истории сосуществования немцев и азербайджанцев.

«Документальный фильм «Counterpoint» рассказывает о двух веках совместной жизни немцев и азербайджанцев, начиная с переселения швабских семей с территории современной немецкой земли Баден-Вюртемберг, которые основали поселения в Азербайджане.

Фильм повествует о том, как немецкие переселенцы и местные азербайджанцы создавали процветающие общины, сохраняя при этом свои религии, языки и традиции. Однако советские репрессии, депортации и война нарушили эту историю мирного сосуществования.

Через воспоминания потомков переселенцев, свидетельства историков и дипломатов документальный фильм исследует, что осталось от этого наследия сегодня и каким образом культурная память сохранилась до наших дней», — написал Хикмет Гаджиев.