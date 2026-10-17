Министры иностранных дел Ирана и Турции Аббас Арагчи и Хакан Фидан провели переговоры на полях встречи глав внешнеполитических ведомств Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана, Арагчи подчеркнул необходимость того, чтобы исламские страны уделяли особое внимание палестинскому вопросу и принимали практические меры для прекращения действий Израиля против палестинцев.

Стороны также обсудили последние события в регионе Персидского залива и ситуацию в Ормузском проливе. Арагчи проинформировал турецкого коллегу о текущих тенденциях в регионе, говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министры рассмотрели вопросы двусторонних отношений, расширения сотрудничества между исламскими странами и актуальные проблемы.