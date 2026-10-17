В результате давки в павильоне праздника Дурга-пуджа в Калькутте погибли не менее 17 человек, более 25 пострадали.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные полиции.

Трагедия произошла вечером в павильоне Чорбаган Сарбоджанин в районе Гриш-парк на севере города. По данным полиции, около 19:40 по местному времени у выхода из павильона возникла давка из-за большого скопления людей во время внезапно начавшегося дождя.

Пострадавшие доставлены в Медицинский колледж Калькутты. Главный министр Западной Бенгалии Шубенду Адхикари и главный секретарь штата Манодж Агарвал прибыли в больницу, чтобы проконтролировать ситуацию.

По словам очевидцев, многие посетители праздника потеряли сознание, некоторых увозили в больницу на мотоциклах. Один из свидетелей рассказал, что вход и выход из павильона были очень узкими, а освещение там отсутствовало.

Бывший главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выразила соболезнования в социальных сетях.