Сегодня исполняется 35 лет со дня восстановления независимости Азербайджана.

18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики», восстановив государственную независимость страны после распада СССР.

Документ закрепил преемственность современной Азербайджанской Республики по отношению к Азербайджанской Демократической Республике, существовавшей в 1918–1920 годах.

29 декабря 1991 года в Азербайджане состоялся всенародный референдум, на котором граждане поддержали государственную независимость страны.

Согласно закону, принятому в октябре 2021 года, 18 октября официально отмечается как День восстановления независимости Азербайджана, а 28 мая — как День независимости.