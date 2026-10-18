Горномарийский районный суд Республики Марий Эл признал местную жительницу виновной в фиктивной постановке на миграционный учет гражданина Азербайджана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Как установлено в ходе разбирательства, гражданин Азербайджана обратился к женщине с просьбой зарегистрировать его по месту пребывания в принадлежащей ей квартире.

Россиянка согласилась и предоставила необходимые документы для оформления регистрации, заведомо зная, что иностранец фактически проживать по указанному адресу не будет.

В суде женщина полностью признала свою вину.

При вынесении приговора суд учел ее личные обстоятельства, социальное и материальное положение, состояние здоровья, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В результате женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей (823 маната).