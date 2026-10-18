Президент США Дональд Трамп во время выступления в Университете Северного Кентукки рассказал, как внимательно рассматривал фигуру сенатора-республиканца от штата Огайо Джона Хьюстеда.

Об этом сообщает The Advocate.

По словам американского лидера, он изучал внешность сенатора, пока тот выступал перед публикой.

«Он вышел и очень хорошо говорил, а я стоял рядом и рассматривал его задницу. Никогда раньше не делал такого с мужчиной», — заявил Трамп.

Президент добавил, что затем обратил внимание на плечи, ноги, руки и линию подбородка Хастеда.

«У него такая челюсть, что вам очень не повезет, если однажды вы решите подраться с ним в баре», — сказал он.

Трамп также рассказал, что похлопал сенатора по плечу, которое оказалось «твердым, как сталь».

«Моя рука до сих пор не восстановилась», — пошутил американский президент.

Как отмечает издание, Трамп уже затрагивал тему телосложения Хастеда несколькими днями ранее во время предвыборного выступления.