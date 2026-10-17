Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном до 2031 года не следует воспринимать как намерение отложить урегулирование на пять лет. Речь идет о сроке его нынешних полномочий, в течение которого армянский премьер рассчитывает решить весь комплекс вопросов, включая урегулирование ситуации вокруг эксклавов и анклавов и открытие транспортных коммуникаций. Вместе с тем для окончательного оформления мира остается принципиальное условие Баку: изменение Конституции Армении, положения которой Азербайджан рассматривает как содержащие предпосылки территориальных претензий.

Об этом в комментарии Minval Politika заявил политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

«Я не думаю, что заявление Пашиняна о том, что мирный договор необходимо подписать и ратифицировать до 2031 года, нужно воспринимать только в контексте того, что процесс откладывается до 2031 года. Когда Пашинян говорит о 2031 годе, он имеет в виду собственную каденцию. Его парламентское большинство и правительство имеют полномочия до этого времени. Потом будут новые выборы, и будет ли Пашинян, будет ли его партия формировать правительство, решится уже на следующих выборах. Но Пашинян заявляет, что до следующих выборов собирается закрыть все эти вопросы», — отметил политолог.

При этом, подчеркнул Мусабеков, речь идет не только о мирном соглашении. В числе задач, которые армянский премьер намерен решить в течение своего нынешнего мандата, также вопросы эксклавов и анклавов и открытие транспортных коммуникаций.

Оценивая готовность Еревана перейти от заявлений к практическим действиям, депутат напомнил, что Пашинян был готов подписать мирный договор, провести его через Конституционный суд республики и ратифицировать. Однако Азербайджан выдвинул ряд условий, часть которых уже выполнена.

«Они касаются роспуска Минской группы. Армения поддержала это предложение Азербайджана, и Минская группа распущена. Есть готовность по эксклавам и анклавам принять взаимоприемлемые решения на основе Алматинской декларации. Армения полностью отказалась от притязаний на азербайджанский Карабах. Кроме того, уже подписаны документы, в соответствии с которыми будет реализован проект TRIPP», — сказал Мусабеков.

В то же время, по его словам, остается вопрос, который Азербайджан считает принципиальным для окончательного урегулирования: устранение из преамбулы Конституции Армении отсылки к Декларации о независимости Армении, в которой Карабах, по сути, включен в состав Армении.

Мусабеков обратил внимание на противоречие между подобными положениями и прежними заявлениями армянской стороны о статусе Карабаха. По его словам, Армения, представляя в ООН карту своей территории, не включала Карабах в состав страны. Более того, армянские представители неоднократно заявляли, что так называемая «Нагорно-Карабахская Республика» не входит в состав армянского государства.

«Хотя на практике мы знали, что Армения распространила свою власть, законодательство и все остальное на оккупированные азербайджанские территории. Тем не менее Азербайджан требует, чтобы эта отсылка в преамбуле Конституции Армении была удалена», — отметил депутат.

По словам Мусабекова, изменить соответствующие положения можно только посредством референдума. Однако для Пашиняна организация такого голосования сопряжена с серьезными политическими трудностями: ему необходимо учитывать не один потенциальный референдум, а сразу несколько вопросов, которые могут потребовать всенародного решения.

Первый связан с конституционными изменениями, которых требует Азербайджан. Второй может возникнуть в случае достижения договоренностей об обмене эксклавами и анклавами, если для реализации такого решения потребуется референдум. Еще один вопрос связан с внешнеполитическим выбором Армении. Мусабековнапомнил, что Россия также требует от Еревана определиться с дальнейшим курсом — европейским или евразийским.

«Пашинян не может проводить три референдума подряд. Поэтому он думает, как их объединить, а объединить их можно», — пояснил политолог.

Возможным решением, по его мнению, могла бы стать новая конституция, в которой одновременно были бы устранены положения, вызывающие обеспокоенность Азербайджана, и закреплена приверженность Армении европейскому пути.

«Вполне вероятно, что появится преамбула, в которой будет записано, что Армения всегда была привержена Европе и эта приверженность сохраняется. Это будет косвенный ответ и России на вопрос о Евразийском союзе, и прочих вещах. Под европейский выбор Пашиняну, вероятно, будет легче мобилизовать поддержку, чем под простое удаление отсылки к Декларации о независимости», — считает Мусабеков.

Однако пока этот вопрос находится в стадии проработки. Политолог подчеркнул, что конституционная реформа в Армении не ограничивается устранением отсылки к Декларации о независимости. В стране есть и другие сложные вопросы, которые необходимо отразить в основном законе, в частности отношения государства с Армянской апостольской церковью и армянской диаспорой. Все это предполагает сначала согласование позиций внутри правящего большинства, а потом выход к обществу и убеждение граждан.

Отдельный риск связан с возможным бойкотом референдума противниками Пашиняна: «Есть риск, что такой референдум может быть просто сорван. Противники Пашиняна могут призвать к бойкоту, и он может не обеспечить 50-процентное участие в референдуме. Это будет иметь для его правительства очень серьезные политические последствия: могут быть поставлены вопросы о том, насколько это правительство дееспособно», — пояснил Мусабеков.

Таким образом, считает политолог, трудности, с которыми сталкивается армянское руководство, следует учитывать при оценке сроков урегулирования. По его мнению, нет необходимости искусственно форсировать процесс или представлять заявление Пашиняна как однозначный отказ от скорейшего заключения мира.

«Я думаю, что какой-то гонки устраивать в этом вопросе вряд ли стоит. Нам практически есть мирный договор или нет его — ни жарко, ни холодно. Нам от Армении ничего не надо. Нам надо, чтобы быстрее был построен TRIPP и продолжался процесс делимитации границы», — заявил депутат.

Он уточнил, что процесс делимитации может продолжаться в соответствии с уже утвержденным регламентом. В этом направлении работа продвигается, и для Азербайджана важно, чтобы она продолжалась. Не менее существенным вопросом остается разблокирование транспортных коммуникаций и переход проекта TRIPP к практической реализации.

«По транспортным коммуникациям нам нужно, чтобы их разблокировали, а проект TRIPP начал практическую реализацию. Это армянам требуется мир больше, чем азербайджанцам», — отметил Мусабеков.

При этом парламентарий подчеркнул, что, с его точки зрения, Пашинян не уклоняется от подписания договора как такового. По его словам, армянский премьер готов подписать документ в кратчайшие сроки.

«Он готов подписать мирный договор хоть завтра. Это мы говорим, что сначала должна быть изменена Конституция. Так что процесс будет продолжаться, и мы не та сторона, которая из-за этих задержек страдает или что-либо теряет. У нас всегда сохраняется вариант подписания договора», — заявил политолог.

Говоря о том, как Армения может подтвердить серьезность своих намерений, Мусабеков указал на необходимость принятия новой конституции, которая не только исключала бы территориальные претензии к соседним государствам, но и закрепляла готовность Еревана выстраивать с ними конструктивные отношения.

Политолог напомнил, что после выборов, представляя программу сформированного правительства, Пашинян однозначно заявил о намерении принять новую конституцию без отсылки к Декларации о независимости и без каких-либо притязаний к соседям. По словам Мусабекова, армянский премьер неоднократно подтверждал приверженность букве и духу Алматинской декларации, которая, как подчеркнул депутат, не оставляет места для территориальных претензий.

Вместе с тем дальнейшее развитие процесса, по его оценке, необходимо рассматривать с учетом внутриполитической ситуации в Армении и ее отношений с Россией. Выбор внешнеполитического курса не сводится исключительно к армяно-азербайджанским отношениям, однако способен повлиять на баланс сил и интересов в регионе.