Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар решительно нападение израильских поселенцев на европейских дипломатов в районе Тайбе.

По его словам, полиция начала расследование, криминалисты уже работают на месте происшествия и собирают доказательства.

Саар сообщил, что МИД поддерживает связь с послами заинтересованных стран для содействия установлению личностей нападавших и привлечению их к ответственности.

При этом министр выразил сожаление, что визит пострадавших не был заранее согласован с Армией обороны Израиля. По его мнению, такая координация могла бы обеспечить безопасность посетителей.