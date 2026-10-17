Группа израильских поселенцев атаковала дипломатический кортеж представителей стран Европейского союза в районе палестинского поселка Тайбе на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

По сообщениям Anadolu Agency и издания The Times of Israel, в составе миссии находились дипломаты из Франции, Бельгии и Польши, сопровождавшие местных фермеров в сезон сбора оливок.

Нападавшие забросали дипломатические автомобили камнями, разбили стекла служебного транспорта бельгийской делегации и повалили на землю одного из участников делегации. Пострадавшим оказался мэр французского города Ольнуа-ле-Валансьен Бернар Будо, который получил телесные повреждения.