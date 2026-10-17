Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан договорились о создании единого экзамена для оценки уровня владения английским языком — ETOTS (English Test for Turkic States).

Соответствующий меморандум подписали национальные центры тестирования пяти стран на международной конференции «Вступительные экзамены в быстро меняющемся мире» в Астане.

Новая система предусматривает единые подходы к разработке экзаменационных заданий, проведению тестирования, оценке знаний и признанию результатов в странах-участницах.

В рамках инициативы планируется организовать защищенное компьютерное тестирование, проводить психометрическую проверку качества заданий и разработать механизмы взаимного признания результатов экзамена.

Как отметил директор Национального центра тестирования Казахстана Нурсеит Байжанов, ETOTS станет важным шагом к укреплению доверия между образовательными системами тюркских государств и расширению возможностей академической мобильности.

При этом новый экзамен не заменит существующие международные тесты по английскому языку, а станет дополнительным региональным инструментом оценки языковых знаний.

Меморандум также открыт для присоединения национальных организаций по оцениванию других тюркских государств.