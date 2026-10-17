В Насиминском районе Баку планируется снос около 30 аварийных жилых зданий, срок эксплуатации которых истек.

Об этом заявил председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

По его словам, снос в основном затронет здания, расположенные на улицах Самеда Вургуна, Бюльбюля, Шамиля Азизбекова, Мирзы Ибрагимова, Джалила Мамедкулизаде и Сабита Рахмана.

Орудж отметил, что размер компенсаций собственникам недвижимости будет зависеть от местоположения зданий, рыночной стоимости жилья и условий соответствующих проектов.

Конкретные суммы компенсаций будут определены после проведения оценочных работ по отдельным адресам.