Словакия не будет участвовать в финансировании нового кредита Евросоюза для Украины в размере 70 млрд евро, который планируется предоставить в 2027 году.

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении к гражданам.

По его словам, Евросоюз уже выделил Украине до 400 млрд евро на ведение войны, недавно согласовал кредит на 90 млрд евро и теперь рассматривает возможность предоставления дополнительного финансирования.

«Как мы не участвовали в предоставлении кредита на 90 млрд евро, так не будем участвовать и в кредите на 70 млрд евро. Эта страна не погасит ни одного кредита», — заявил Фицо.

Словацкий премьер выразил мнение, что выделяемые Украине средства фактически следует рассматривать как безвозмездную помощь. При этом он утверждает, что значительная часть финансирования оказывается в распоряжении коррупционных структур.

Фицо также раскритиковал позицию европейских лидеров по украинскому конфликту. Комментируя состоявшееся в Брюсселе заседание Европейского совета, он заявил, что в ходе обсуждений практически не поднимался вопрос мирного урегулирования.

«В состоявшихся дебатах по Украине никто не говорил о мире. Не существует ни одной европейской мирной инициативы, мы не ищем способы усадить российского и украинского президентов за стол переговоров. Единственное, что мы делаем, — оплачиваем весь счет за войну», — сказал премьер.

По словам Фицо, после заседания Евросовета у него осталось «сильное чувство горечи».

Глава словацкого правительства подчеркнул, что Братислава выступает за скорейшее завершение конфликта дипломатическим путем, поскольку, по его мнению, военного решения не существует.

Он также подтвердил, что Словакия не намерена направлять своих военнослужащих для участия в военных операциях, связанных с украинским конфликтом.