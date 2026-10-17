Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 17 октября, не сбили ни одной баллистической и авиационной ракеты. На это обратило внимание издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Количество запущенных баллистических ракет и Х-22/32 не уточняется. Об их перехвате также не сообщается», — отметило издание.

При этом воздушные силы Украины отчитались, средства ПВО сбили четыре ракеты «Калибр» и 289 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее сообщалось, что активное применение российских дронов «Герань» с реактивными двигателями сделало бесполезными украинские вертолеты и самолеты, которыми пытались перехватывать беспилотники. Реактивные дроны летят со скоростью 500-600 километров в час, так что их стало невозможно догнать.