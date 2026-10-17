Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран передал Вашингтону через Катар семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива. Теперь дальнейшие шаги зависят от позиции Соединенных Штатов, подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает Al Jazeera, Арагчи выступил с этим заявлением в Багдаде, где принимает участие в заседании Совета министров Организации исламского сотрудничества.

По словам министра, восстановить безопасность судоходства невозможно, если одновременно продолжать военные действия, угрожать уничтожением страны и вводить против нее санкции.

«Нельзя бомбить страну, угрожать ее уничтожением и вводить против нее санкции, а затем ожидать возвращения нормальной безопасности судоходства», — заявил Арагчи.

Он также подчеркнул, что Иран намерен защищать свой народ, суверенитет и законные интересы, однако это, по его словам, не исключает возможности мирного урегулирования.

«Нет никакого противоречия между защитой наших прав и стремлением к миру. Мы осознаем ущерб, причиняемый войной, и именно поэтому ценим мир», — отметил министр.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировых поставок нефти и других энергоносителей. Возможное возобновление полноценного судоходства через него остается одним из ключевых вопросов в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.