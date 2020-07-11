В Сабирабаде произошло самоубийство.
Трагедия произошла в селе Шахрияр Сабирабадского района. Жительница села Алиева Малейка Эльшан гызы (2004 г.р.) повесилась во дворе дома, передает АПА. Причины самоубийства неизвестны.
Ведется расследование.
В Сабирабаде произошло самоубийство.
Трагедия произошла в селе Шахрияр Сабирабадского района. Жительница села Алиева Малейка Эльшан гызы (2004 г.р.) повесилась во дворе дома, передает АПА. Причины самоубийства неизвестны.
Ведется расследование.
Дата: 2020/07/11 10:34
Раздел: Происшествия
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