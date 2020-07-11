В Сабирабаде произошло самоубийство.

Трагедия произошла в селе Шахрияр Сабирабадского района. Жительница села Алиева Малейка Эльшан гызы (2004 г.р.) повесилась во дворе дома, передает АПА. Причины самоубийства неизвестны.

Ведется расследование.

Minval.az