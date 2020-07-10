На основании информации, поступившей 9 июля около 21:00, о том, что житель села Захматабад Билясуварского района Адиль Габиев в своем доме приковал цепями дочь, избил и пытал ее, сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр дома, в котором жил Адиль Габиев, и обнаружили прикованную цепями в спальной комнате дома Багдагюль Габиеву с различными травмами на теле.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Адиль Габиев (1970 г.р.) подозревал свою разведенную в 2013 году дочь Багдагюль Габиеву (1989 г.р.), в том, что она ведет распутный образ жизни, и со 2 апреля держал ее прикованной цепями в спальной комнате своего дома, применял в ее отношении силу.

По факту в прокуратуре Билясуварского района возбуждено уголовное дело по статье 145.2.5 (незаконное лишение свободы, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Сотрудники прокуратуры и полиции задержали в качестве подозреваемого Адиля Габиева.

По делу допрошены свидетели, назначена экспертиза. Следствие продолжается.

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