Обнаружено тело одного из трех утонувших в Куре жителей Зардабского района.

Спасатели-водолазы обнаружили и извлекли из воды тело 14-летней Нахиды Исмаиловой. Об этом сообщает АПА.

Поиски еще двоих продолжаются.

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В селе Бурунлу Зардабского района 3 человека утонули в реке Кура.

На горячую линию МЧС поступило сообщение о том, что Юсифов Джавид Арзу оглу 1990 года рождения, Гусейнов Рахиль Махир оглу 2005 года рождения и Исмаилова Нахида Рашадат гызы 2006 года рождения утонули в реке. К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Данную информацию распространяет МЧС Азербайджана.

Minval.az