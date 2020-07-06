На территории Национального парка Гызылагадж вдоль побережья горят камыши и кустарники. МЧС распространило по этому поводу официальную информацию.

Как говорится в сообщении министерства, в Лянкяранском районе на территории государственного природного заповедника Гызылагадж произошел пожар. Пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, личный состав Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители привлечены к тушению пожара.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

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