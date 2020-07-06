Турция готовятся к серийному производству крылатой авиабомбы SARB-83.

SARB-83 разработана с целью разрушения бетонных укрытий и бункеров противника.

Работы проводили специалистами Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE) при Совете Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).

Руководитель SAGE Гюрджан Окумуш в беседе с агентством «Анадолу» рассказал, что сверхмощные бомбы турецкого производства SARB-83 и SERT-82 были впервые представлены в 2019 году на 14-ой Международной выставки оборонной промышленности IDEF в Стамбуле.

По его словам, в работе над SARB-83 использован опыт, накопленный при разработке отечественной проникающей авиабомбы NEB-84, которая уже находится в арсенале ВС Турции.

По форме и весу, SARB-83 во многом схожа с американской авиационной бомбой Mark 83, отметил Окумуш.

Директор SAGE привлек внимание к характеристикам головки бомбы, которая способна пробивать бетон несколькими ударами. Эта технология впервые была применена в Турции на примере NEB-84. Испытания и тестирования SARB-83 завершены.

Окумуш подчеркнул значимость создания в Турции полигона HABRAS для испытания отечественных военных разработок.

«В свое время были вынуждены протестировать NEB-84 в Великобритании. Таких возможностей в самой Турции не было. Но теперь у нас свой полигон, что позволило успешно протестировать SARB-83»,- сказал глава SAGE.

В ходе испытаний сверхмощный боеприпас легко пробил бетонную стену толщиной полтора метра. После столкновения с бетонной стеной скорость SARB-83 снизилась с 300 км до 280 км в час. То есть полутораметровая стена смогла замедлить SARB-83 менее чем на десять процентов, отметил Окумуш.

«Это действительно очень хороший показатель. SARB-83 в целом готов к использованию. В соответствии с требованиями Управления оборонопрома и ВВС Турции может быть налажено серийное производство»,- добавил он.





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