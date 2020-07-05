С момента распространения пандемии коронавируса Турция поставляла медикаменты примерно в сотню стран и отправляла лекарства с защитными свойствами.

Об этом говорится в заявлении посольства Турции в Азербайджане.

Отмечено, что сегодня Турция отправила в Азербайджан 30 аппаратов ИВЛ, 55 тыс. комбинезонов, 50 тыс. масок N95, 100 тыс. хирургических масок, 5 тыс. медицинских очков, 200 тыс. перчаток и 40 тыс. коробок различных лекарств, используемых для лечения вируса.

«Турция считает, что успех в борьбе с вирусом может быть достигнут только благодаря сотрудничеству и солидарности всех стран, и в это чрезвычайное время мы прилагаем все усилия, чтобы внести свой вклад в глобальную борьбу с пандемией».

Помощь, которую мы предоставляем сегодня, также является вкладом в борьбу братского Азербайджана. Эта помощь, которая является естественным результатом наших близких отношений, также является ярким проявлением нашего братства, которое президенты двух стран Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган демонстрировали при каждой возможности.

Мы желаем, чтобы помощь внесла вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусом, и пользуясь этой возможностью, соболезнуем скончавшимся по причине коронавируса братьям и сестрам, и желаем скорейшего выздоровления заболевшим», — говорится в заявлении.

Minval.az