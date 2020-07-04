Вооруженные силы Украины впервые испытали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 турецкого производства. Соответствующий ролик тестов, прошедших в июле под Ровно, опубликовало на YouTube информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

В подписи к видео отмечается, что беспилотник сначала провел разведку, после чего применил по цели, имитирующей командно-штабную машину противника, планирующую бомбу с лазерным наведением MAM-L, которая имеет дальность поражения до восьми километров и точность наведения — до одного метра.

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 25 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.

Minval.az