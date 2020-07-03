На основании поступившей информации о том, что 2 июля около 23:00 на территории Сураханского района Баку Маилу Мустафаеву (1979 г.р.) были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался, сотрудники прокуратуры с участием медицинского эксперта провели осмотр места происшествия.

В ходе следствия были выявлены основательные подозрения в том, что преступление на почве конфликта совершил знакомый пострадавшего Аслан Садыгов (1989 г.р.). В настоящее время продолжаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения Аслана Садыгова.

Убитый мужчина оказался криминальным авторитетом.

Мустафаев был известен в криминальных кругах как «Говсанлы Маил», «Маил Нахчыванский», ранее имел судимость.

Сообщается, что M.Mустафаев был вхож в ближний круг Ровшана Лянкяранского.