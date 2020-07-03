В прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что 2 июля около 19.00 жителю села Гаджигервенд Агазаде Омару (2018 г.р.) были нанесены удары по голове.

Как сообщили в прокуратуре района, сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия.

3 июля ребенок скончался в больнице от полученных травм.

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9, назначена экспертиза, передает АПА.

По подозрению в нанесении телесных повреждений задержан житель района Гусейнов Эльмир (1988 г.р.).

Minval.az