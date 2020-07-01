В Сабаильском районе Баку выявлен и задержан больной инфекцией COVID-19.

Как говорится в сообщении ГУПБ, жителю поселка Биби-Эйбат Гамиду Мамедзаде 1994 года рождения, имевшего положительный результат теста на COVID-19 было назначено лечение в домашних условиях. Несмотря на установленные правила, он покинул место жительства и был обнаружен сотрудниками Сабаильского РУП в одном из магазинов с интенсивным движением граждан, после чего был доставлен на соответствующий адрес.

По факту наличия в указанных действиях признаков нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, возбуждено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия по делу.

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