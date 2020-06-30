«В качестве продолжения пилотного проекта Баку-Стамбул может быть рассмотрено открытие рейсов и в другие страны».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в других странах существуют правила для предотвращения распространения заражения: «В случае взаимного согласия стран такие шаги могут быть предприняты».

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в летний период поступают обращения от студентов: «На рейсах, организуемых из Стамбула, AZAL предоставляет студентам 30-процентную скидку».

Minval.az