В Абшеронском районе произошел несчастный случай.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в поселке Гобу.

Так, водитель автомобиля Турал Акберли случайно наехал на своего сына Али Турал оглы Акберли, 2016 года рождения.

Мужчина, сдавая назад транспортное средство, попросту не заметил прибежавшего сына.

В результате несчастного случая ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные переломы и ушибы.

Мальчика, из-за тяжелого состояния поспешно доставили в отделение интенсивной терапии, где он был прооперирован. Ребенок находится в реанимации.

Minval.az