В ходе рейда полиции в Хазарском районе Баку в незаконно функционирующем ресторане произошел несчастный случай.

Инцидент, по информации АПА, произошел в поселке Туркян.

В полицию поступила оперативная информация о незаконном функционировании в период жесткого карантина ресторана на верхнем этаже трехэтажного объекта общественного питания, расположенного в дачном массиве.

В момент выявления полицией указанного объекта, один из клиентов Тагиев Азад Джабраил оглу 1977 года рождения выбросился из окна в попытке уйти от ответственности.

Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу № 3 с диагнозом перелом шеи и ног.

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