Государственный комитет по работе с диаспорой начинает новый проект под названием «Час Карабаха» для более глубокого информирования международной общественности и, в частности, азербайджанцев мира о реалиях Карабаха.

Как говорится в сообщении комитета, проект будет реализован совместно с «Центром исследований Карабаха» при Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Центр будет оказывать информационную поддержку проекту. В рамках проекта на Diaspor TV будет транслироваться программа «Час Карабаха» на азербайджанском и английском языках, будут организованы дебаты с азербайджанской молодежью, проживающей за рубежом, а также с зарубежными специалистами, видеоконференции.

Консультантом проекта и ведущим телепрограммы является руководитель «Центра исследований Карабаха», профессор Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

Minval.az