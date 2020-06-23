Для упрощения возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся в Турции, включая студентов, а также полетов граждан Азербайджана в Турцию в связи с различными причинами, с 29 июня на основании взаимной договоренности дважды в неделю AZAL и «Турецкими авиалиниями» будут осуществляться чартерные рейсы в направлениях Баку-Стамбул-Баку и Стамбул-Баку-Стамбул.

Граждане, находящиеся в других странах и желающие вернуться в Азербайджан, в том числе студенты, смогут вернуться в страну, воспользовавшись транзитными возможностями Стамбульского аэропорта.

О датах рейсов, ценах на билеты, льготах, которые будут предусмотрены для студентов, и других требованиях и условиях будет предоставлена дополнительная информация.

Minval.az