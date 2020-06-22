Предотвращены провоз в Азербайджан и реализация более 10 кг наркотиков.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, в результате очередной операции сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков жителей поселка Маштага Сабунчинского района Баку Эльшада Набиева и Мушфига Халыгова. В ходе обыска у них было изъято 10 кг 740 гр наркотиков и психотропных веществ.

В ходе расследования было установлено, что Э.Набиев и М.Халыгов приняли в Баку крупную партию наркотиков, переправленных на территорию Азербайджана по указанию гражданина Ирана по имени «Шахрам», личность которого следствием еще не установлена и спрятали наркотики в своих домах. Они должны были продать наркотики тем, кого должен был назвать им гражданин Ирана, а затем часть денег отправить обратно.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, указанные лица задержаны и переданы следствию. Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Minval.az