Турецкое агентство по координации и сотрудничеству (TİKA) поддержит проект реставрации святилища Пир Омара Авахили в Азербайджане.

Святилище основателя хелветистской суфийской школы было обнаружено в ходе археологических раскопок в селе Авахил в районе Шамахы, напоминает «Анадолу».

В ходе археологических исследований обнаружены остатки гробницы и артефакты, подтверждающие предположение, что здесь покоится Пир Омар Авахили.

Археологические раскопки проводились в координации с Институтом археологии и этнографии при Национальной академией наук Азербайджана, Научно-исследовательским институтом «Азерберпа» при Минкультуры и администрацией Шамахинского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева 25 мая побывали в святилище Пир Омара Авахили в Шамахы.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева территорию планируется превратить в археопарк, проведя здесь реставрационно-консервационные работы.

TİKA проведет реставрацию святилища Пир Омара Авахили после завершения всех археологических раскопок.

Будет сохранена историческая текстура гробницы и других сооружений, на территории святилища будет построен музей истории Пир Омара Авахили и хелветистской суфийской школы.

TİKA за последние 25 лет реализовала в Азербайджане свыше 950 проектов. В скором времени TİKA проведет реставрацию Большой крепости в древнем бакинском селе Мардакян и мечети «Туба шах».

Minval.az