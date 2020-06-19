Турецкое агентство по координации и сотрудничеству (TİKA) поддержит проект реставрации святилища Пир Омара Авахили в Азербайджане.
Святилище основателя хелветистской суфийской школы было обнаружено в ходе археологических раскопок в селе Авахил в районе Шамахы, напоминает «Анадолу».
В ходе археологических исследований обнаружены остатки гробницы и артефакты, подтверждающие предположение, что здесь покоится Пир Омар Авахили.
Археологические раскопки проводились в координации с Институтом археологии и этнографии при Национальной академией наук Азербайджана, Научно-исследовательским институтом «Азерберпа» при Минкультуры и администрацией Шамахинского района.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева 25 мая побывали в святилище Пир Омара Авахили в Шамахы.
По инициативе Фонда Гейдара Алиева территорию планируется превратить в археопарк, проведя здесь реставрационно-консервационные работы.
TİKA проведет реставрацию святилища Пир Омара Авахили после завершения всех археологических раскопок.
Будет сохранена историческая текстура гробницы и других сооружений, на территории святилища будет построен музей истории Пир Омара Авахили и хелветистской суфийской школы.
TİKA за последние 25 лет реализовала в Азербайджане свыше 950 проектов. В скором времени TİKA проведет реставрацию Большой крепости в древнем бакинском селе Мардакян и мечети «Туба шах».