В Самур-Абшеронском канале утонули два человека.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» Министерства поступила информация о том, что два человека утонули в Самур-Абшеронском водоканале на территории поселка Самур Гусарского района.

К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате поисков тела жителей поселка Самур Гусарского района Алирзаева Алирзы Тофиг оглу 1993 г.р. т Гасымова Вадима Анибала оглу были извлечены из воды и направлены на экспертизу.

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